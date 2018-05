Frida Khalo: un viaggio nella sua vita attraverso i suoi documenti e le sue opere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Giovedì 31 maggio alle ore 18.00, presso l'Instituto Cervantes di Milano si terrà una conferenza che analizzerà la vita dell’artista Frida Khalo partendo dai suoi documenti personali. Le opere di Frida Kahlo sono conosciute internazionalmente, ma poco si conosce riguardo ai suoi scritti. Susana Pliego, esperta in storia dell'arte, presenta una revisione della vita di Frida attraverso documenti trovati in archivi domestici e che riflettono alcuni aspetti poco conosciuti della vita quotidiana dell’artista. Susana Pliego Quijano: Dottoressa in storia dell’arte con una menzione onoraria dall’Universitá Nazionale Autonoma del Messico, UNAM. Ha ottenuto il Dottorato in arti liberali con specializzazione in storia dell’arte ad Harvard Extension School. È membro del sistema internazionale di ricercatori e autrice di testi sull’arte messicana. È co-autrice del libro El hombre en la encrucijada: el mural de Diego Rivera en el Centro Rockefeller. Negli ultimi anni ha partecipato come curatrice e co-curatrice a diverse esposizioni. È stata professoressa di storia dell’arte presso l’Università Iberoamericana, coordinatrice dell’Instituto de Liderazgo en museos, consulente cuturale della Secretaría de Hacienda y Crédito Público, direttrice delle relazioni interistituzionali della Galleria di Cooperazione Educativa e Culturale della Segreteria di Relazioni Esterne del Messico ed attualmente è Direttrice dell'Istituto Culturale del Messico in Spagna. Ingresso libero.