Frida - Spettacolo di danza contro la violenza sulle donne

Appuntamento imperdibile sabato 14 marzo 2020 ore 21 presso il Teatro Ideal di Varedo.

Torna la danza di Igor Rojo e degli allievi del Centro Studio Danza L’etoile ssd arl nel toccante spettacolo “Frida”, appassionante storia di una donna divenuta a livello mondiale simbolo femminile di libertà e rivoluzione.



L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Senza Veli Sulla Lingua a cui andrà il ricavato della serata a favore delle donne vittime di violenza.



In occasione della festa della donna un tributo all’artista messicana, attraverso la quale renderemo omaggio all’universo femminile.



Presentatori d’eccezione i Pis & Lov, comici della trasmissione televisiva Colorado Cafe.



Ingresso donazione euro 10



Per prenotare i biglietti

Info@etoile-varedo.com

Tel 0362576089