"Friends don't lie": Capodanno al Rocket

Il 31 dicembre 2016 il Rocket festeggia Capodanno con Friends Don't Lie, il party ispirato alla serie Stranger Things.

In programma due sale, musica, regali, allestimenti tematici e waffle per tutti. In consolle con disco, happy music e hit anni '80: dj Guerrero, Barbarella e Fabrizio Strada. Selezione hip hop a cura di Kosmi e KBG Magia.