Dal 1 al 4 e dall'8 all'11 marzo



Grazia Migneco e Nicoletta Ramorino in:

FRIGOR MORTIS

Ovvero strano caso in casa Brocchi



Scritto da Paola Ornati

Giocando liberamente con Arsenico e Vecchi Merletti



Regia di Marco Rampoldi

Con: Luca Bottale, Donatella Fanfani, Roberta Petrozzi, Pino Pirovano, Sergio Romanò, Giuliano Turone e la partecipazione di Giorgio Verduci

Produzione: CaNoRa

Spettacolo dedicato a Narcisa Bonati



MILANO, quartiere Forlanini, oggi.

In casa delle dolcissime sorelle Milly e Tecla Brocchi il tempo scorre lento e sera-fico: un tè accompagnato da buonissimi biscotti; una casa ordinata e accogliente, dove ricevere ospiti più o meno graditi, come la cara (ma un po’ impicciona, eh!) Wanda Ojetti; bottiglie di sciroppo di sambuco buono… ma buono da morire!

A condividere l’ospitalità e l’amore di queste due zie universali, i nipoti: Marcel-lo, convinto di essere il C. T. Marcello Lippi, impegnato nell’impossibile ripe-scaggio della Nazionale Italiana ai mondiali di Russia 2018, e Roberto, un blog-ger, perennemente fidanzato con la Dottoressa Livia, direttrice sanitaria di un’importante struttura psichiatrica. Tutto precipita quando torna a casa il “fi-gliol prodigo” Giorgio, nipote scappato di casa da ormai trent’anni, cuoco di una ricercatezza che… da i brividi, accompagnato, per altro, da un non meglio speci-ficato signor Pavarotti. È proprio il ritorno di Giorgio ad aprire un vaso di Pandora di rivalità fraterne mai sopite, matrimoni rimandati, giocatori che proprio non ne vogliono sapere del defatigamento in criosauna. E intanto la pia opera di accoglienza delle sorelle Brocchi continua: il campanello suona, l’ospite entra, un bicchierino di rosolio di sambuco (corretto arsenico!) viene misericor-diosamente offerto… e l’ospite non se ne più va da casa Brocchi. Mai più!



Frigor Mortis. Ovvero: Strano caso in casa Brocchi. Un’esilarante commedia del-la follia che, strizzando l’occhio a classici teatrali e cinematografici, fa del più in-sospettabile vicino di casa il più pericoloso dei serial killer!