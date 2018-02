Fritz hauser. Trommel mit mann

ERRATUM è lieto di presentare un progetto dedicato alla figura di Fritz Hauser (Basilea, 1953) con un’importante opera realizzata dal musicista e compositore svizzero in collaborazione con la regista Barbara Frey e la light designer Brigitte Dubach dal titolo Trommel mit Mann / Drum with Man.

Il pezzo di batteria, della durata di un'ora e creato per il festival musikmonat_2001 di Basilea, è stato eseguito in tutto il mondo passando anche per Roma, Stoccolma e New York. Il lavoro, dopo essere stato registrato in video, utilizzando un formato molto incisivo con un solo scatto, ma con una registrazione del suono a 24 tracce molto accurata e complessa, ha consentito un attento processo di missaggio in grado di presentare il lavoro in tutte le sue sfaccettature dinamiche. Il video, realizzato da Camera Pio Corradi, Andi A. Müller, Sound Jens Zimmer, Production Schauspielhaus Zürich, sarà proiettato presso lo spazio ERRATUM in occasione dell’inaugurazione e nei giorni successivi su richiesta e previo appuntamento.

Accedendo allo spazio espositivo, il visitatore potrà sperimentare il lavoro di Fritz Hauser realizzato in collaborazione con la light designer Brigitte Dubach e l’architetto Boa Baumann immergendosi completamente in una stanza/installazione dalle tenui sonorità. Il suono in diffusione è Piano Chiaro, parte della mostra di Hauser, Baumann e Dubach tenutasi presso la Klanghaus Zug (Zugo, Svizzera).

Contestualmente al progetto saranno disponibili presso ERRATUM anche un volume con CD che documenta la collaborazione tra Hauser, Baumann e Dubach negli ambiti del teatro, della musica e dell’installazione sonora insieme a una varietà di CD di Fritz Hauser.

Durante l’inaugurazione sarà presentata una breve performance artistico-musicale dal titolo Inside Piano Chiaro | Structuring The Silence: in Erratum version, in cui Fritz Hauser e Sergio Armaroli interagiranno con i suoni della sound installation Piano Chiaro in presenza. In occasione della chiusura della mostra Steve Piccolo e Sergio Armaroli realizzeranno la performance About Piano Chiaro: per Tre | x 3 in un dialogo sonoro immaginario a più voci in assenza.

Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti. Comunicazione della mostra a cura di MADE4ART di Milano.



Fritz Hauser. Trommel mit Mann

a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo

5 marzo - 5 aprile 2018 | Inaugurazione lunedì 5 marzo, ore 20

Orari di apertura: su appuntamento

Catalogo della Collana MADE4ART

ERRATUM

Viale A. Doria 20, 20124 Milano

www.erratum.it | erratumemme@gmail.com | +39.333.9692237



Comunicazione a cura di

MADE4ART | Comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo

www.made4art.it | press@made4art.it