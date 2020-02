Fritz Kalkbrenner live a Milano

Nato a Berlino Est nel 1981, Fritz Kalkbrenner è stato fortemente impressionato dalla scena della Techno berlinese della metà degli anni 90, segue il fratello maggiore Paul, che aveva da poco mosso i suoi primi passi in quel nuovo mondo che era la musica elettronica. Dopo aver lavorato con varie agenzie cinematografiche e televisive Fritz si è presentato dietro un microfono nel 2003 per contribuire alla voce "Forms & Shapes" dell'amico Sascha Funke. Dall'uscita di quel vinile da 12 pollici (con un grande remix di Paul Kalkbrenner) la carriera artistica di Fritz Kalkbrenner stava prendendo forma. Il suo successivo successo è avvenuto per caso quando suo fratello Paul stava componendo la colonna sonora per un progetto cinematografico underground chiamato "Berlin Calling" che è diventato successivamente una pietra miliare cinematografica per la musica Techno. Paul Kalkbrenner scopri su alcuni vecchi nastri DAT, una voce demo di Fritz che finì sul suo computer, nel giro di pochi giorni nel 2008 prese forma "Sky & Sand" che divenne l' inno mondiale che tutti conoscono. Dopo questa esperienza Fritz ha iniziato a produrre la propria musica. Oggi presentiamo in esclusiva italiana la data del TRUE COLORS Tour 2020.