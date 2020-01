From the bosphorus - f.murat belli - special guest bilge kocaarslan

From the Bosphorus | Chitarra turca con F.Murat Belli wit special guest Bilge Kocaarslan Pirondini



Il chitarrista e compositore turco F. Murat Belli in un progetto solista che cerca una connessione fra chitarra classica e trend moderni, fra tradizione e attualità, fra la musica e i suoi ascoltatori.

Nel suo repertorio pezzi che provengono dalla sua terra natale, la Turchia, composizioni originali e brani nuovi.