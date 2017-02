Frontiere della Psicoanalisi 2017: IL MALE Dal 21 febbraio al 23 maggio alla Casa della Cultura quattro incontri per interrogarsi sul senso, sulla natura e sulle rappresentazioni del male MILANO - Da martedì 21 febbraio prende il via il ciclo di incontri "Frontiere della Psicoanalisi", organizzato dal Centro Milanese di Psicoanalisi "Cesare Musatti" in collaborazione con la Casa della Cultura di Milano. Tema di questa nuova edizione, una sfida per la ragione e per il pensiero psicoanalitico che l'attualità ci propone di continuo, in modi sempre nuovi e imprevedibili, lasciandoci spesso disarmati: che cos'è il male? Perché ci perseguita e ci abita da sempre? Dal 21 febbraio al 23 maggio, in quattro appuntamenti serali alla Casa della Cultura di via Borgogna 3, gli psicoanalisti del Centro si confronteranno con autorevoli figure del mondo del diritto, del pensiero e della cultura in generale: a febbraio Lucia Castellano, dirigente del Ministero della Giustizia, e il magistrato Paolo Storari; a marzo la filosofa Agnes Heller; a maggio prima Pietro Colaprico ed Elio De Capitani e poi la filosofa Laura Boella e il teologo Pietro Stefani. ___ Il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti è una delle undici sezioni in cui è articolata la Società Psicoanalitica Italiana (SPI), di cui Musatti è stato a lungo presidente. Oltre a curare l'itinerario formativo dei futuri psicoanalisti, il Centro di Psicoanalisi organizza convegni e seminari, iniziative di divulgazione per il pubblico e gestisce il Servizio Clinico, rivolto a adolescenti, bambini e adulti. Il Centro Milanese di Psicoanalisi presenta FRONTIERE DELLA PSICOANALISI 2017 - Incontri in aree di confine tra saperi limitrofi Dal 21 febbraio al 23 maggio 2017 - Casa della Cultura, Via Borgogna, 3 Martedì 21 febbraio 2017 - h 21,00 Il male e la giustizia La necessità della giustizia è generata dal male. Quali risposte suscitano in noi i cosiddetti "cattivi"? Ronny Jaffè, psicoanalista SPI, incontra Lucia Castellano, dirigente del Ministero della Giustizia, ex Direttrice del Carcere di Bollate, e Paolo Storari, magistrato Martedì 14 marzo 2017 - h 21,00 Il male e l'immaginario Che immagine abbiamo oggi del male? E nel passato? Cosa cambia e cosa resta nell'immaginario del male? Franco De Masi e Andrea Baldassarro, psicoanalisti SPI, incontrano Agnes Heller, filosofa Martedì 9 maggio 2017 - h 21,00 La rappresentazione del male Fino a che punto è utile rappresentare il male? Perché siamo attratti dalla sua rappresentazione? Paolo Chiari, psicoanalista SPI, incontra Pietro Colaprico, giornalista e scrittore ed Elio De Capitani, regista teatrale Martedì 23 maggio 2017 - h 21,00 Il senso del male Il male può avere un senso? Quali risposte a questo interrogativo ci appaiono oggi sensate? Francesco Barale, psicoanalista SPI, incontra Laura Boella, filosofa, e Pietro Stefani, teologo