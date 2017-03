Frullart / Studi festival

Mercoledì 15 marzo - dalle 14.00 alle 18.00 - presso ADV-Design Studio (Viale Gran Sasso 40/38, Milano) si terrà la mostra organizzata per la terza edizione di 'Studi Festival'. 'FrullArt', l'evento proposto dallo studio, sarà l'incontro di 9 artisti e delle loro opere, accumunate da un unico elemento guida: il mondo del food. Da mera necessità alimentare, nel corso degli anni, la creazione di pietanze - gustosamente e visivamente deliziose - è diventata una vera e propria mission per migliaia di chef in tutto il mondo. Allo stesso modo, tutto ciò che gravita intorno al mondo della cucina e del food ha ricevuto un impulso produttivo fuori dal comune. Che si tratti di design del prodotto o di creazioni artistico/sensoriali legate al cibo, poco importa: la nostra alimentazione - e le modalità tramite cui avviene - è ormai a tutti gli effetti una forma d'arte. Di qui l'idea portante: 'Frullart - Ogni idea ha il suo sapore'. Un evento che vuole essere un trionfo di arte e sapori, idee e gusto. Una giornata dove creativi - dai background, stili e inclinazioni completamente differenti - uniscano i loro sforzi seguendo l'unica tematica del food. Gli spazi di ADV-Design Studio saranno rivolti a un unico proposito: quello di deliziare lo spettatore attraverso le più disparate forme di espressione artistico-culinaria.