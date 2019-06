Frutta fresca fest - Al circolo Magnolia il festival estivo di spaghetti unplugged

Francesco Violani



Vi segnalo il Frutta Fresca Fest, due eventi in contemporanea che si svolgeranno il prossimo 7 luglio a Roma e Milano con ingresso gratuito.





Dopo una prima edizione con Gazzelle come special guest, sui palchi del Parco Schuster e del Circolo Magnolia sono previste le esibizioni di due artisti di livello che saranno svelati a ridosso della data. Ad affiancarli ci sono le nuove promesse della scena indie italiana: I Segreti, Fosco 17, Tananai, Geller, N.A.I.P, Boreale.



(Gli Ospiti speciali saranno annunciati il 4 luglio)



In allegato il materiale promozionale e il comunicato stampa dell'appuntamento.

FRUTTA FRESCA FEST



SPAGHETTI UNPLUGGED ALLA CONQUISTA DI ROMA E MILANO CON DUE EVENTI IN CONTEMPORANEA



I Segreti + Fosco 17 + Geller + Tananai + Nostromo + N.A.I.P. + Ospiti Speciali TBA





Frutta Fresca Fest 7.7.jpg





Domenica 7 luglio 2019



MILANO: Circolo Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)



ROMA: Parco Schuster: Via Ostiense 183, Roma



Ingresso Gratuito



Domenica 7 luglio Spaghetti Unplugged sarà a Roma e a Milano con il “Frutta Fresca Fest”, due eventi in contemporanea con il meglio dei cantautori emergenti del momento e ospiti a sorpresa.



A Spaghetti Unplugged oltre alle band annunciate, possono suonare tutti, basta mettersi in lista nel ed esibirsi liberamente con due canzoni, di cui almeno una deve essere originale.



Oltre alla consueta spaghettata di mezzanotte, domenica 7 luglio saranno offerti gelati estivi (A Roma saranno distribuito grazie alla sponsorizzazione di Algida) e tanta frutta fresca. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, per una lunga maratona all'insegna della nuova scena pop e cantautoriale italiana.



MILANO- Al Circolo Magnolia con Fosco 17, Nostromo, e Tananai + Ospite Speciale



Spaghetti Unplugged torna al Circolo Magnolia a seguito dell’esperienza positiva dell’ultima edizione del Mi Ami, in cui ha curato la programmazione di uno dei palchi del festival durante il giorno di domenica. Per l’occasione si sono esibiti band emergenti e artisti come Anastasio, Marco Rissa e Leo Pari dei TheGiornalisti.



Domenica 7 luglio con il “Frutta Fresca Fest” gli organizzatori coronano un percorso inaugurato quest’inverno che ha reso il format una delle novità più interessanti e vibranti della musica live a Milano del 2019. Per l’occasione, Spaghetti Unplugged collabora con i promoter di Linoleum, appuntamento di punta del venerdì sera a Milano e per gli amanti della nuova musica pop e indipendente italiana.



Oltre a una “special guest” ancora da annunciare, sono previste le esibizioni di Fosco17, Tananai Nostromo.



Fosco17 è lo pseudonimo del giovane bolognese Luca Iacoboni, il quale, dopo le esperienze in diverse band e come tecnico del suono, ha lanciato il suo progetto da solista. Fosco 17 è stato selezionato tra i finalisti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani con il singolo “Dicembre”.



Tananai è invece il progetto elettronico di Alberto Cotta, giovane talento originario di Cologno Monzese. I suoi singoli “Ichnusa” e “Bear Grills”, usciti per Sugar Music, sono già entrati in diverse playlist di Spotify, ottenendo ottimi feedback dal pubblico.



Altro artista annunciato è Nostromo nome d’arte di Nicolò Santarelli. E’ un giovane cantautore marchigiano classe ’94. Il suo primo singolo “Giradischi” uscito per Trident Music / Sony, è una ballata melanconica in cui elementi della tradizione cantautoriale si mischiano con il pop più moderno per una sintesi molto interessante.



