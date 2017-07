Fruttamami - Festival naturale dei frutti della terra

L'alimentazione Fruttariana, insieme ad altri tipi di alimentazioni tendenzialmente di tipo biologico e mediterraneo, rappresenta un'alternativa di sostenibilità attorno alla quale si basano le scelte alimentari. La dieta Fruttariana rafforza alcuni principi tipici della dieta vegana come la salvaguardia degli animali, dell'ambiente e della salute.



La mission è quella di diffondere e far riflettere le persone sulla salute, sul benessere e sulle conseguenze delle scelte che prendiamo a partire dalla tavola, spiegando e rispondendo ai vari perché sia giusto adottare stili di vita totalmente sostenibili.

Un appuntamento che darà spazio a un un libero confronto di idee privo di dogmatismi, ma con la voglia di porsi, con curiosità, armonia, rispetto e attenzione, a opinioni differenti e all'ascolto dell'altro, per diventare insieme essere umani migliori, grati a Madre Natura per tutti i doni che ci ha dato, attenti ai dettami della scienza e soprattutto al trionfo di colori, sapori e risorse che la Terra ci regala.



Il Festival si presenta come un Evento multidisciplinare con dibattiti scientifici, confronti filosofici, testimonianze e liberi pensieri tra chi, come fruttariani, fruttaliani, vegan-crudisti e igienisti, ha sposato diversi regimi alimentari, a volte coniando anche una nuova personale definizione, scegliendo la preziosità di frutta, verdura e altri doni della Terra.

Non mancheranno eventi musicali, artistici show cooking e occasioni di intrattenimento.



▸ Se vuoi partecipare con uno STAND per esporre prodotti etici, sostenibili, cruelty free, biologici, vegan friendly in linea con la filosofia del festival questo è l'evento da non perdere!

Per info scrivi a: segreteria@fruttamami.com



▸ Se vuoi contribuire come VOLONTARIO e supportare il festival nei vari aspetti organizzativi (allestimento, info point, distribuzione volantini, cucina, ecc..) sarà un piacere accoglierti all'interno del nostro staff!

Per aiutarci scrivi a: comunicazione@fruttamami.com



Rdf Communication (https://www.facebook.com/RdfCommunication/) farà da regia organizzativa nella splendida e prestigiosa cornice di Novotel Milano Nord Ca' Granda (https://www.facebook.com/NovotelMilanoNordCaGranda/), che realizzerà menù in linea con il tema dell'Evento, mentre Sapere. Il Sapore del Sapere (https://www.facebook.com/saporedelsapere/) porterà i contributi scientifici di alcuni autorevoli medici ed esperti nutrizionisti per dare la doverosa parentesi informativa