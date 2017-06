Fulvio Felisi racconta l'evoluzione della specie dai Sex Pistols ai pil

A conclusione dell'intensa programmazione di incontri che hanno distinto la prima metà dell'anno di Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125), l'appassionato e collezionista Fulvio Felisi racconterà la storia dai Sex Pistols ai Public Image Limited, sabato 24 giugno, a partire dalle ore 17. Quando, a cavallo tra il 1976 e il 1977, i primi gruppi punk cominciarono ad apparire a Londra lo storico Greil Marcus, definì il loro avvento come il prodotto e la sorgente di "una straordinaria tensione, un'eccitazione vitale, un torrente di pregevole musica, una parata di eroi, martiri, traditori e truffatori e una serie di sconfinate opportunità dal punto di vista della comunicazione artistica". Immaginati, guidati e costruiti dal manager Malcom McLaren e dalla stilista Vivienne Westwood, i Sex Pistols piombarono sulla grigia realtà britannica con l'istinto primordiale di una rock'n'roll e una visione provocatoria e caotica. Con canzoni come Anarchy In The UK o God Save The Queen, con l'atteggiamento iconoclasta e uno spirito incontrollabile, misero a soqquadro il panorama culturale dell'epoca, con una storia suddivisa in parti uguali tra farsa e tragedia. Firmarono tre diversi contratti discografici, producendo un solo album, Never Mind The Bollocks, entrando nella leggenda come "la più grande truffa del rock'n'roll". Conclusero la loro esistenza nel giro di un paio d'anni con una coda drammatica, la morte del bassista Sid Vicious e della fidanzata, Nancy Spungen. Le reunion successive sono state relative, mentre è più interessante il percorso intrapreso dal cantante Johnny Rotten alias John Lydon con i Public Image Limited con cui ha inciso una dozzina di album, sospesi tra ardue sperimentazioni sonore e trascinanti canzoni pop. A corollario del racconto di Fulvio Felisi, ci saranno le interpretazioni dei brani a cura del cantante e chitarrista Paolo Ronchetti. Come tutti gli incontri di Zig Zag anche l'ingresso all'evoluzione della specie dai Sex Pistols ai PIL è libero e gratuito, con degustazione enologica conclusiva. La programmazione degli appuntamenti è sospesa per la pausa estiva e riprenderà a partire da sabato 16 settembre.