Il fumo in tempo di Covid-19: qualcosa è cambiato

"In questo momento di cambiamento in tanti hanno scelto di dire addio alla sigaretta, c’è chi pensava di farlo già da tempo e chi, mosso da queste particolari circostanze, ha preso coraggio e fatto una scelta per la propria salute. Attraverso una ricerca, condotta insieme a Swg, abbiamo voluto indagare come è cambiato il rapporto col fumo in questo periodo molto particolare. Tutti i risultati della ricerca saranno discussi mercoledì 27 maggio, a partire dalle 11:30. Trasmetteremo in diretta su Facebook e Youtube la nostra conferenza stampa: “Il fumo in tempo di Covid19: qualcosa è cambiato”, ospiti della giornata saranno il professor. Marco Alloisio, chirurgo toracico e presidente LILT Milano, Monza e Brianza, e il dottor. Riccardo Grassi, ricercatore Swg, che ha condotto la ricerca, moderatore Claudio Micalizio, giornalista".