Fuochi e fate – Davide berardi live @ Ligera

Ecco la tanto attesa tappa Milanese di "Fuochi e Fate" Il cantautore Davide Berardi presenterà i brani dell' ultimo disco fuochi e fate pubblicato lo scorso giugno dal cantautore e la sua band con la direzione artistica di Antonello D'Urso (Battiato, Alice, Branduardi, Carboni) prodotto assieme alla Eridano Cooperativa Sociale Onlus di Brindisi e grazie ad una campagna di crowdfounding su Musicraiser nell'ambito di un progetto sociale rivolto persone diversamente abili, che sta discutendo enorme successo di critica e pubblico anche nel resto d'Italia, dove Berardi ha ottenuto riconoscimenti come le Targhe d'Autore Controcorrente "Giorgio Calabrese" a Roma lo scorso Gennaio la vittoria del Festival Degli Autori di Sanremo a settembre ed il secondo premio alla tredicesima edizione del Premio Nazionale per cantautori L'Artista che non c'era. Non mancheranno brani più apprezzati dei lavori precedenti né qualche chicca per omaggiare i grandi della canzone d'autore. "Un viaggio alla ricerca di se stessi, in cui la partenza e l'arrivo potranno anche essere gli stessi posti, dove i luoghi visitati e gli incontri faranno di sicuro la differenza. Un cammino in cui esiste una convivenza possibile tra poesia e ironia, tra sorriso e brivido, tra casa e infinito. Sono le differenze a fare la differenza, a rendere esclusivi tutti gli incontri." (Davide Berardi, musicista, cantautore) http://www.davideberardi.it/ https://www.facebook.com/davideberardiofficial/ giovedì 9 marzo 2017 SPAZIO LIGERA - via Padova 133 - Milano ore 21,30 ingresso 5€