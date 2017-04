Fuori dal fango - Spettacolo teatrale

3 giovani uomini, 3 anime, 3 destini che si incrociano, mentre sta per arrivare il 25 aprile 1945. La storia, ispirata a fatti realmente accaduti, si svolge in una imprecisata Casa cantoniera ferroviaria del milanese. Siamo a poche ore dal 25 aprile, giorno della liberazione. Il partigiano "Macchia" e il suo compagno "Treno" intercettano un giovane che suppongono essere un fascista; lo rapiscono e lo nascondono in una stanza della Casa cantoniera dove "Treno" lavora. L'idea (di "Macchia", non del compagno) è di torturarlo e ucciderlo. Ma subito le cose prendono una piega diversa... Qual'è il vero motivo di questa che sembra rilevarsi una personale vendetta? Mano a mano che la vicenda si dipana verità supposte o confermate si alternano e si ribaltano, il gioco dei tradimenti si fa teso, e a questo si aggiunge una conoscenza umana che , diventando personale e profonda, altera la percezione delle cose, le complica e impedisce di giudicare i fatti solo da un punto di vista "politico" o di parte. Dov'è il confine tra giusto e sbagliato? come ci si relaziona con la gerarchia e l'immagine che si ha dell'altro (amico o nemico che sia), o con sè stessi e i propri errori? I nostri protagonisti riusciranno a uscire del "fango" in cui la guerra li ha messi? Regia: Sergio Scorzillo Attori: Luigi Vitale, Bruno Petrosino, Matteo Bevilacqua Produzione: Doppio Sogno Durata: 75 min. Venerdì 21 Aprile 2017 ore 21:00 Per info e prenotazioni 393.0022334 http://www.lacortedeimiracoli-melegnano.it/1/ticket_4379793.html?cat=26318