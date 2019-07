Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Municipio 8 di Milano vi invita a FUORI FESTIVAL Il Festival del verde in Municipio 8 a cura di AmbienteAcqua Onlus e Non Riservato da sabato 8 Giugno a domenica 29 Settembre Inizio attività ore 16 Sabato laboratori e/o letture. Domenica spettacoli. Attività gratuite | adatto a tutte le età. Il Municipio 8 di Milano ospita diversi giardini, parchi e spazi che risultano essere piccoli o grandi polmoni verdi e che forniscono numerosi servizi ambientali, fondamentali in una grande metropoli. In particolare regolano il microclima migliorando il comfort urbano, offrono spazi aperti per lo svago e il benessere psico-fisico delle persone, costituiscono oasi di naturalità diffusa e habitat per specie vegetali e animali, riqualificano il paesaggio cittadino e rappresentano luoghi privilegiati per l’educazione ambientale delle future generazioni. Sono definite “zone green” dove i milanesi si ritrovano per passare una giornata di relax, per praticare sport, fare una passeggiata. Nasce così il progetto FUORI FESTIVAL, un’occasione per vivere insieme attivamente 12 spazi verdi del Municipio 8: 24 appuntamenti in 24 pomeriggi,12 week end in 12 giardini/parchi. Scopriamo insieme la Natura Urbana, tocchiamola, conosciamola, cerchiamola…! PROGRAMMA GIUGNO ❖ Area verde pedonale di Piazza Prealpi Sabato 8 - Sensazionalmente. Attività sensoriale alla scoperta della natura urbana, per bimbi e famiglie Domenica 9 - Mille bulles et plus. Performance a cura di Chiara Cosecircolari, per vivere tutta la magia delle bolle di sapone. ❖ Area verde CAM Pecetta Sabato 15 - Impolliniamoci Laboratorio di semina per preservare gli insetti impollinatori, per bimbi e famiglie. Domenica 16 - Sirqus Spettacolo di teatro-circo. Mimo, funambolismo, giocoleria ed equilibrismi incorniciano la danza ridicola e grottesca di un saltimbanco. Di e con Gemy (Alessandro Gimelli). ❖ Parco Cascina Merlata Sabato 22 - Trova l’ombra Laboratorio ludico esperienziale di caccia alle ombre della natura, a cura di Arkipelag. Domenica 23 - DJ GRAY e altre storie Spettacolo di musica e clownerie con Daniele Romano. ❖ Trenno – Area Giochi nel parco, situata accanto via Golgi Sabato 29 - Geppetti al parco Lab falegnameria per bimbi e famiglie, a cura di Gallab. Domenica 30 - BOATO! Teatro di strada, clown e trampoli, di e con Andrea Mineo (Collettivo Clown). LUGLIO ❖ Parco Villa Scheibler Sabato 6 - Ci sono alberi e alberi Laboratorio botanico alla scoperta dei nostri amici alberi. Domenica 7 - BOATO! Teatro di strada, clown e trampoli, di e con Andrea Mineo (Collettivo Clown). ❖ Area verde biblioteca Villapizzone, via Console Marcello Sabato 13 - Caccia alla natura Laboratorio alla ricerca e scoperta della natura che ci circonda. Domenica 14 - Sirqus Spettacolo di teatro-circo. Mimo, funambolismo, giocoleria ed equilibrismi incorniciano la danza ridicola e grottesca di un saltimbanco. Di e con Gemy (Alessandro Gimelli). ❖ Campo giochi QT8, parte bassa parco, vicino mercato comunale Sabato 20 - Trama del Monte Lab di tessitura con la natura, con Serena Maragon a cura di Asterisma. Domenica 21 - Mille bulles et plus Performance a cura di Chiara Cosecircolari, per vivere tutta la magia delle bolle di sapone. ❖ Parco Poletti Sabato 27 - Trova l’ombra Laboratorio ludico esperienziale di caccia alle ombre della natura attraverso il disegno, a cura di Arkipelag. Domenica 28 - Shoes di Sebastian Burrasca Saltimbanco e clownerie, di Fabio Lucignano. SETTEMBRE ❖ Bosco di via Chiarelli Sabato 7 - Geppetti al parco Laboratorio di falegnameria per bimbi e famiglie, a cura di Gallab. Domenica 8 - Boys Clown Spettacolo di arti di strada di e con Andrea Meroni (Collettivo Clown). ❖ Parco Pertini Sabato 14 - Giochiamo come una volta Percorso sui giochi tradizionali da fare all’aperto e laboratorio di riciclo e riuso creativo. Domenica 15 - DJ GRAY e altre storie Spettacolo di musica e clownerie con Daniele Romano. ❖ Area verde attrezzata via Cechov/Omodeo /Kant /Croce Sabato 21 - Il giardino nascosto Lab illustrazione con Serena Maragon a cura di Asterisma. Domenica 22 - Boys Clown Spettacolo di arti di strada di e con Andrea Meroni (Collettivo Clown). ❖ Giardino Pubblico via MacMahon 39 Sabato 28 - Sensazionalmente Attività sensoriale alla scoperta della natura urbana. Domenica 29 - Shoes di Sebastian Burrasca Saltimbanco e clownerie, di Fabio Lucignano. INFORMAZIONI FUORI FESTIVAL Il Festival del verde in Municipio 8 da sabato 8 giugno al 29 settembre 2019 attività gratuite | ingresso libero ☂ NB: In caso di pioggia l'iniziativa verrà riprogrammata ☂ Programma completo su www.ambienteacqua.org | www.nonriservato.net info@ambienteacqua.org | info@nonriservato.net #FuoriFestival Ufficio Stampa: redazione@nonriservato.net tel: 3492543353