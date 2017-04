"Fuoribalcone 2017": dal 5 al 9 aprile torna l'home festival di arte, musica e deejay set

Dal 5 al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, torna Fuoribalcone, il festival di esposizioni artistiche, musica dal vivo e set con deejay in quattro diverse case milanesi.

La manifestazione, a cura di Staffish Creative Agency in collaborazione con la piattaforma Comehome, vede protagonisti dieci artisti che si esibiranno dal vivo con varie performance. L'evento finale della quattrogiorni vedrà alcuni musicisti suonare dai balconi di una storica palazzina in via Corsico 3.

Gli indirizzi delle case che ospiteranno gli eventi verranno svelati solo poche ore prima e soltanto alle persone registrate tramite la piattaforma Comehome.

Di seguito il programma completo:

- Mercoledì 5 Aprile -

Phenomena STOReY



- Lillo Carillo b2b Leo Furioso

- TBA



- Giovedì 6 Aprile -

A NIGHT LIKE THIS festival preview



- eego feat Arua

- FILOQ



- Venerdì 7 Aprile -

Clubber Confession Showcase



- Dario Rossi

- Palomar - Christian Russo

- CIOZ



Sabato 8 Aprile

VERTICAL STAGE - Via Corsico 3



- Merifiore

- MAIOLE

- Body Heat Gang Band.