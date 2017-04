Fuoribalcone - Milan Design week 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Nella settimana del Fuorisalone, all'interno di un palazzo storico nel cuore dei Navigli, prende forma Fuoribalcone. Un evento alternativo allo scomposto tran-tran che assale il cuore della Design Week, organizzato da Staffish, agenzia creativa specializzata nell'organizzazione di eventi non convenzionali. Sabato 8 Aprile, al civico 3 di Via Corsico, a partire dalle 17:00 dai balconi del palazzo si affaccerà la musica live di Merifiore, Maiole e della Body Heat Gang Band. La loro platea: la strada. Merifiore, giovane talento della scuderia Sugar di Caterina Caselli, ha alle spalle numerose esperienze sui palchi di importanti festival, come la CMJ Music Marathon di New York, il Reperbaahn di Amburgo e il Sziget di Budapest; nella sua musica ama giocare con il pop e l'elettronica. La stessa impronta che caratterizza Maiole, producer nato a Caserta ma di base a Bologna, che in occasione del suo live per Fuoribalcone presenterà in anteprima le nuove tracce che andranno a comporre il suo prossimo lavoro. In chiusura il turbofunk della Body Heat Gang Band, selezionato da Rocoe accompagnato da Dario Jacuzzi al basso e Dan Lacava al sax, regalerà ai presenti l'illusione di trovarsi nel cuore del party più selvaggio di Milano. Le manovre di avvicinamento a Fuoribalcone Tuborg 2017 inizieranno già qualche giorno prima, dal 5 al 7 aprile, con una serie di eventi all'interno di case e appartamenti privati, a cui si potrà accedere solo attraverso la piattaforma comehome!, start-up in forte crescita nel panorama milanese e nazionale, che permette a tutti i suoi utenti di organizzare e partecipare in modo semplice a qualsiasi tipo di evento in casa. Un'occasione conviviale ed intima, arricchita da esposizioni artistiche, musica live e djset contribuirà a rendere Fuoribalcone un'esperienza diversa, fruibile in maniera più diretta e naturale di quanto non accada altrove. Tra gli appuntamenti uno showcase curato da A Night Like This Festival, con protagonisti Eego, FiloQ e Wolkoff, la performance live dello street-drummer Dario Rossi, patrocinata da Clubber Confession, i dj-set di Leo Furioso e Lillo Carillo in uno showcase targato Phenomena Storey, la mostra della giovane fotografa brasiliana Adriana Bittar e quella di Ilaria Bochicchio, che presenterà la sua personale "#chambres".