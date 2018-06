Opening | 5 giugno | 18.00



Dal 6 giugno al 6 luglio |16.00-21.00 |



Dazio Art Cafè (Piazza XXIV Maggio, Milano)



Interventi sonori di Lavorazioni Carni Rosse | 21.00 LIVESET



Giuseppe Nevsky Chito | 21.40



Progetto45 nasce da un’idea di Marcella Anglani, Vittorio Corsini e Paola Di Bello, con la volontà di far dialogare gli artisti di Fotografia e Scultura con le curatrici del corso di Visual Cultures. In occasione della Milano Photo Week 2018, Progetto45 prende vita nel nuovo spazio, Dazio Art Café, con una mostra dal titolo FuoriBrera#1, prima di un ciclo di mostre nato con l’obiettivo di aprire l’Accademia di Belle Arti di Brera alla città e come anteprima di Accademia Aperta 2018. La mostra è il risultato di un progetto didattico annuale, in cui gli studenti del biennio di Visual Cultures e Pratiche Curatoriali si sono confrontati con gli studenti del biennio di Scultura e di Fotografia, per sviluppare un clima di cooperazione e critica estetica tra giovani talenti.



/ ARTISTI /Alessandro Allegrini / Brian Bosio / Monica Carlone / Arianna Ferreri / Marta Galbusera / Chiara Ponti / Qian Zhang/ Marta Rizzato / Lia Ronchi/ Luca Scavone / Dario Dax Taverna / Luisa Turuani /



a cura di /Domitilla Argentieri Federzoni / Francesca Greco / Marika Lerna / Maffi Martina / Matilde Masperi /Federica Mirabella/ Camilla PavanClara Scola / Giulia Zandò



Lo spazio del Dazio Art Cafè sarà gestito dall’Accademia di Brera per un anno e proporrà un ciclo di mostre dal titolo FuoriBrera pensate con l’obiettivo di aprire l’Accademia di Belle Arti alla città di Milano e ai suoi cittadini. Il primo episodio, FuoriBrera#1, inaugurato durante la Milano Photo Week, è incentrato sul rapporto tra la fotografia e la scultura. La mostra conclusiva è solo il risultato finale di un progetto didattico annuale, in cui gli studenti del biennio di Visual Cultures e pratiche curatoriali si sono confrontati con gli studenti del biennio di Scultura e di Fotografia, per sviluppare un “allenamento estetico” esclusivamente dedicato alla lettura critica dei lavori, accompagnato da un ascolto scevro da giudizi e da una discussione con i docenti di riferimento. Lo scopo del progetto è stato quindi mettere a confronto metodi e sapienze confinati in ristretti settori disciplinari e fare in modo che il concetto di laboratorio, essenza della nostra Accademia, si estendesse a uno spazio più ampio dell’aula e soprattutto trasversale alle discipline teoriche e pratiche. E’ nato solo in seguito il progetto di mostra conclusiva, curato dagli stessi studenti che hanno selezionato i lavori degli artisti e predisposto l’allestimento e la comunicazione. Anche FuoriBrera#1 diventa così un’occasione di apprendimento svincolata dal concetto di scuola e lasciata aperta alla città, in una sorta di primo cauto passo dei nostri allievi verso il sistema dell’arte contemporanea.



Marcella Anglani / Vittorio Corsini / Paola Di Bello