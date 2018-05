Lo spazio del Dazio Art Cafè sarà gestito dall’Accademia di Brera per un anno e proporrà un ciclo di mostre dal titolo FuoriBrera pensate con l’obiettivo di aprire l’Accademia di Belle Arti alla città di Milano e ai suoi cittadini. Il primo episodio, FuoriBrera#1, inaugurato durante la Milano Photo Week, è incentrato sul rapporto tra la fotografia e la scultura.

La mostra conclusiva è solo il risultato finale di un progetto didattico annuale, in cui gli studenti del biennio di Visual Cultures e pratiche curatoriali si sono confrontati con gli studenti del biennio di Scultura e di Fotografia, per sviluppare un “allenamento estetico” esclusivamente dedicato alla lettura critica dei lavori, accompagnato da un ascolto scevro da giudizi e da una discussione con i docenti di riferimento. Lo scopo del progetto è stato quindi mettere a confronto metodi e sapienze confinati in ristretti settori disciplinari e fare in modo che il concetto di laboratorio, essenza della nostra Accademia, si estendesse a uno spazio più ampio dell’aula e soprattutto trasversale alle discipline teoriche e pratiche.

E’ nato solo in seguito il progetto di mostra conclusiva, curato dagli stessi studenti che hanno selezionato i lavori degli artisti e predisposto l’allestimento e la comunicazione. Anche FuoriBrera#1 diventa così un’occasione di apprendimento svincolata dal concetto di scuola e lasciata aperta alla città, in una sorta di primo cauto passo dei nostri allievi verso il sistema dell’arte contemporanea.



FuoriBrera#1 è stata curata da team di curatori formato da Domitilla Argentieri, Federzoni, Francesca Greco, Marika Lerna, Martina Maffi, Matilde Masperi, Federica Mirabella, Camilla Pavan, Clara Scola e Giulia Zandò che, dopo aver visionato con attenzione tutti lavori esposti durante gli incontri di Progetto45, hannoselezionato 12 artisti: Alessandro Allegrini, Brian Bosio, Monica Carlone, Arianna Ferreri, Marta Galbusera, Chiara Ponti, Zhang Qian, Marta Rizzato, Lia Ronchi, Luca Scavone, Dario Taverna e Luisa Turuoni.





OPENING: 5 GIUGNO 2018 / h 18:00





06-06-18 / 07-07-18

16:00 / 19:00

Dazio Art Cafè , Piazza XXIV Maggio, Milano







Il progetto è stato supervisionato dai docenti Paola Di Bello, Marcella Anglani e Vittorio Corsini