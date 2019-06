"Fuoricinema fuoriserie", una maratona gratuita di incontri e proiezioni dal 20 al 23 giugno

Dal 20 al 23 giugno torna per il quarto anno consecutivo Fuoricinema Fuoriserie: una maratona no-stop di incontri e proiezioni, un evento dall’anima pop totalmente gratuito che, creando occasioni di incontro e condivisione, mette in contatto diretto il pubblico con artisti e personalità del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura e dell’informazione, che si alterneranno sul palco con la moderazione di giornalisti e opinion leader.

La direzione artistica di Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi

La direzione artistica è sempre costituita da Cristiana Capotondi e Cristiana Mainardi, anche ideatrici del progetto, e da Gabriele Salvatores, Gino & Michele, Lionello Cerri e Paolo Baldini. Per il secondo anno consecutivo la conduzione degli incontri sarà affidata a Marina Rocco. Insieme a lei vi sarà una madrina d’eccezione, Angela Finocchiaro, che sarà filo conduttore tra i tanti appuntamenti del festival, collante tra gli incontri sul palco e, con il suo talento e la sua risata inconfondibile, punto di riferimento per il pubblico.

I protagonisti del cinema tra gli ospiti

Quest’anno Fuoricinema Fuoriserie inaugura la stagione estiva con un giorno in più, svolgendosi dal 20 al 23 giugno, a segnarne una crescita sia in termini di offerta che di consolidamento del concept di base. L’idea di invitare i protagonisti del mondo del cinema, di dare loro del tempo in uno spazio accogliente per potersi raccontare fuori dai momenti promozionali o formali, è stata apprezzata dal pubblico divenendo uno standard.

Si è deciso anche di aumentare gli spazi a disposizione per il pubblico sia all’interno che all’esterno: così il Villaggio Fuoricinema si sviluppa tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro dell’Incoronata. L’arena che ospita la manifestazione, disegnata dall’Architetto Riccardo Rocco, prevede 1000 posti tra platea e zone circostanti. Su via Milazzo, chiusa al traffico, sarà previsto un red carpet per accogliere i grandi ospiti del festival.