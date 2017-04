FUORISALONE 2017: Con ePRICE la casa dei milanesi si fa smart

In occasione della Milano Design Week, il leader italiano dell’e-Commerce presenta la più ampia offerta di grandi e piccoli elettrodomestici Smart, pensati per rendere più intelligenti e funzionali le nostre case.

Tutti parlano di casa intelligente, capace di migliorare la qualità della vita e la sicurezza nelle nostre abitazioni. Ma quanti sanno davvero di cosa si tratta? Per approfondire l’argomento e fare chiarezza sul tema ePRICE - il sito italiano leader dell’e-Commerce – ha coinvolto due web influencer, Silvio De Rossi e Alessia Canella, per realizzare divertenti video interviste fra il "pienone" di visitatori e turisti che si aggiravano fra gli eventi del Fuorisalone.

E per chi non è riuscito a incrociare i due intervistatori d’eccezione, in alcuni degli angoli più cool di Milano – dalle viuzze di Brera, ai loft di Tortona, senza dimenticare gli spazi espositivi di Ventura Lambrate - ePRICE ha lasciato sulle strade della città messaggi ironici e curiosi, che invitano a scoprire la propria selezione di prodotti Smart, la più ampia disponibile online in Italia.

Dal frigorifero che manda un messaggio quando le bibite hanno raggiunto la temperatura ideale, al robot attivabile da smartphone per pulire i pavimenti quando arrivano ospiti all’improvviso, senza dimenticare il sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale: sono davvero tanti i dispositivi intelligenti che possono trasformare le case degli italiani in luoghi moderni, comodi e convenienti.

In occasione della Milano Design Week, ePRICE offre l’acquisto di elettrodomestici e device intelligenti con finanziamento a tasso zero. Si può scegliere tra termostati, smart TV e diffusori multiroom per la musica, ma anche frigoriferi e lavatrici intelligenti. Inoltre si può sempre beneficiare dei servizi su misura di ePRICE, che comprendono la consegna rapida in 24/48 ore, l’installazione, la configurazione e il ritiro dell’usato direttamente a casa dell’acquirente.

ePRICE, che ha raggiunto fino a 7 milioni di visite al mese e ha circa 1,6 milioni di clienti, offre la più ampia gamma di prodotti smart disponibile in Italia, in grado di soddisfare anche i consumatori più esigenti.

Ci sono lavatrici, come la Candy Simply-fi, per gestire i programmi di lavaggio, disattivare la centrifuga o aumentare la temperatura dell’acqua direttamente dal proprio smartphone attraverso l’app dedicata.

Oppure, in vista dell’imminente arrivo della calura estiva, sono disponibili climatizzatori intelligenti come l’innovativa gamma di dispositivi firmati SAMSUNG, che possono essere attivati da remoto, facendo trovare la temperatura più confortevole una volta arrivati a casa.

Per chi invece ha a cuore la sicurezza della propria abitazione, il must have è il sistema di videosorveglianza NETATMO, che non solo permette di vedere dal proprio device ciò che sta succedendo a casa in tempo reale ma che, grazie a un sofisticato sistema di riconoscimento facciale, invia una notifica segnalando chi è appena entrato nell’abitazione. Infine, per i paladini del risparmio energetico, c’è Nest, un termostato che permette di controllare tramite app i consumi energetici minimizzando gli sprechi.

Completa l’offerta di ePRICE il negozio Giallo Zafferano Shop con elettrodomestici intelligenti per gli amanti della cucina.