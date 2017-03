"Fuorisalone 2017" nei cortili dell'Università degli Studi di Milano

Dal 4 al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, i cortili dell'Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono, ospiteranno le installazioni dell'esposizione Be Brasil.

Quattordici le creazioni in mostra, accomunate da un'attenzione per la qualità e la capacità di innovazione. Di particolare rilievo il progetto di stampa 3D in materiale ceramico naturale e sostenibile, composto da otto diversi pezzi.