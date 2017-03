"Fuorisalone 2017": dal 4 al 9 aprile il design torna a invadere Milano con più di 1000 eventi

Fuorisalone torna in città dal 4 al 9 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile di Rho Fiera, per un'altra Design Week fitta di appuntamenti.

La manifestazione, considerata la più importante al mondo per il design, vede il coinvolgimento di altri settori quali automotive, tecnologia, telecomunicazioni, arte, moda e food. In programma oltre 1000 eventi disseminati per tutta la città: installazioni, party, iniziative, mostre.

In agenda per l'edizione di quest'anno quest'anno: il 7 aprile la notte bianca di Brera, dove gli eventi della settimana avranno per tema il gioco; l'apertura delle attività di Ventura Centrale; Superdesign Show 2017, al Superstudio Più con cibo, interattività e tecnologie fantascientifiche; le attrattive di NoLo; le Poesie di neon ospitate alla Casa del Manzoni; spazi dedicati a bambini e animali; il coinvolgimento di appartamenti e dimore storici.