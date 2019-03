Fuorisalone 2019: gli eventi e gli appuntamenti delle 5 Vie durante la Design Week dal 9 al 14 aprile

In occasione della Milano Design Week, durante il Fuorisalone 2019, il distretto di 5VIE arte + design, definito per sua natura come vero e proprio “museo diffuso del design”, organizzerà numerosi appuntamenti.

Gli eventi

Numerosi gli eventi e gli appuntamenti in calendario: dai sotterranei del Siam, la Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri in via Santa Marta, dove si terrà la personale “Human Code” di Roberto Sironi a cura di Annalisa Rosso, alla prima personale “Il pesce e gli Astanti” di Carlo Massoud - giovane designer libanese - presso l’Oratorio della Passione di piazza sant’Ambrogio.

E ancora: la terza mostra "L’Ultima Cera” curata dal direttore artistico del dipartimento di Design della Fonderia Artistica Battaglia, Nicolas Bellavance-Lecompte, l’esposizione di "Masterly-The Dutch" a Palazzo Turati per la celebrazione del 350esimo anniversario della morte di Rembrandt e "The Litta Variations / Opus 5" a Palazzo Litta.

Il programma

Per scoprire il programma completo degli eventi delle 5 Vie durante il Fuorisalone visitare il sito dedicato.