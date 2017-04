"Design Week 2017": tutti gli eventi a Base Milano

Dal 4 al 9 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, Base Milano accoglierà diverse iniziative dedicate al design.

Ecco gli eventi in agenda: Design Nomade, raccolta di 21 progetti realizzati da designer internazionali sul tema del cambiamento e delle grandi migrazioni della nostra epoca; Forms of Turmoil, installazione a cura di Raumlabor costituita da strutture gonfiabili dove poter scrivere i propri desideri sulla città di Milano; Manifattura 4.0: the challenge for the future of italian companies, organizzata dal CNA per raccontare la sfida delle imprese italiane tra manifattura e innovazione; Classic Backpack Collection​ - Moleskine, con il nuovo street artist newyorkese Bradley Theodor e gli zaini da personalizzare attraverso le sue opere; e Unconfined, il progetto interattivo di Samsung realizzato in collaborazione con lo studio Zaha Hadid Architects e Universal Everything.

In programma durante tutta la manifestazione anche bar con cucina e serate di intrattenimento musicale. Per maggiori info: base.milano.it.