Fuorisalone 2017, un'auto a noleggio gratis a Milano: come prenotarla

Una nota marca di auto francese presenta, in collaborazione con un hotel milanese in via Tortona 35, un’insolita “camera d’hotel” allo Superstudio 13, un'installazione creata nel cuore della "movida" del Fuorisalone. A disposizione di milanesi e turisti, durante il Fuorisalone, anche un’intera flotta per muoversi gratuitamente e senza stress tra gli appuntamenti del Salone, con la possibilità di effettuare il test drive dell’auto fino a destinazione, senza il problema del parcheggio. Si prenota con una Web App.

La Design Week milanese, si sa, è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. È il più importante distretto di promozione del design in Italia e punto di riferimento a livello internazionale per gli appassionati del settore. Tantissimi eventi, serate, appuntamenti, ma anche l’impossibilità di trovare una camera di hotel disponibile o un taxi per spostarsi in città.

L'auto è prenotabile dal 4 all’8 aprile ed è completamente gratuita. Ad inaugurarla, il 3 aprile, un ospite speciale: George Fabio Biagi, giocatore della Nazionale Italiana di Rugby. Ma non è finita qui. Perché dal 4 al 9 aprile tutti gli appassionati di design che saranno a Milano per Il Salone del Mobile potranno prenotare all’istante una delle oltre 30 auto della flotta che saranno in giro per la città, o che sosteranno presso l’hotel, per raggiungere comodamente e velocemente la destinazione che si desidera.

La Web App mostrerà dove si trovano in tempo reale le auto disponibili, che potranno anche essere fermate per strada. Ma non si tratta di un semplice servizio di Courtesy Car. L’auto sarà infatti consegnata nel più breve tempo possibile da un driver all’utilizzatore del servizio, che potrà scegliere se mettersi al volante per un test drive e provarla fino alla destinazione scelta oppure essere comodamente accompagnato. Per chi lo desidera l’auto può essere prenotata completa di seggiolini o navicelle Chicco (Gruppo 0+ - fino a 13 kg), per trasportare comodamente e in sicurezza anche i bambini.