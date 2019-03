Fuorisalone 2019: inaugurazione del Parenti District Art & Design, il nuovo distretto di Porta Romana, l'8 aprile

Dal 9 al 14 aprile, in occasione della "Milano Design Week 2019", il Teatro Franco Parenti lancia il Parenti District Art & Design, il nuovo distretto di Porta Romana che presenterà eventi inediti e straordinari, per accendere una sinergia del tutto nuova tra le arti performative e il mondo dell’arte e del design.

Il nuovo distretto del design in Porta Romana

Dopo anni in cui il quartiere di Porta Romana è rimasto fuori dai circuiti del Fuorisalone, il Teatro Franco Parenti e i Bagni Misteriosi si ripropongono di creare il "Parenti District Art & Design" per animare e valorizzare l’area compresa tra Piazza Medaglie d’Oro e Corso di Porta Vittoria e renderla un polo d’interesse internazionale allo scopo di far scoprire nuove opportunità per il futuro.

Il progetto

Il progetto nasce da un’idea di Andrée Ruth Shammah, anima del Teatro Franco Parenti, e si è sviluppato, in questa prima edizione, grazie alla preziosa collaborazione di Domus, media partner del progetto e di Galleria Continua, Mosca Partners e Galleria Jean Blanchaert, Intesa Sanpaolo e Associazione Pier Lombardo che cureranno i contenuti all’interno del Quartier Generale del distretto costituito dagli spazi del teatro e della piscina. Il quartiere compreso tra Piazza Medaglie d’Oro e Corso di Porta Vittoria si trasformerà in un’area dedicata al design in cui diverse realtà commerciali, culturali, espositive, oltre che case di privati, metteranno a disposizione i propri spazi per allestimenti, mostre ed eventi.

L'inaugurazione

L'inaugurazione del nuovo distretto avverrà lunedì 8 aprile dalle ore 20.