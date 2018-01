Fuorisalone 2018: tutti gli eventi al Lambrate Design District

Lambrate si riconferma anche quest’anno un luogo cult per gli amanti del design di tutto il mondo. Distretto ormai affermato all’interno della Design Week di Milano, il quartiere di Lambrate è sinonimo di innovazione, freschezza e qualità. È una meta imperdibile per tutti gli appassionati e addetti al settore che parteciperanno al Fuorisalone: 120.000 visitatori hanno infatti calcato il suolo dell’area milanese situata a nord-est della metropoli. Definita come la nuova Brooklyn italiana, Lambrate ci isola dal caos cittadino, per trasportarci in un quartiere che profuma di idee e novità. La Milan Design Week 2018 avrà luogo dal 17 al 22 Aprile, e sono già molti gli eventi confermati nel distretto che si snoda tra le tre strade principali di via Massimiano, via Ventura e via Conte Rosso. Questa è infatti solo una piccola anteprima di tutti gli eventi che animeranno il quartiere, e che verranno aggiornati nelle prossime settimane.

Pilastro dell’edizione 2018 sarà l’architetto Simone Micheli, già da diversi anni tra i protagonisti indiscussi del dinamico distretto di Lambrate. Micheli darà vita presso l’Officina Ventura 14, su uno spazio di oltre 4.000 mq, a "Regeneration Hotel": un happening espositivo, completamente sperimentale, che avrà come focus il racconto del processo di riqualificazione della struttura alberghiera contemporanea e la sua esistenza futura, valorizzando la commistione d'intenti e la ricerca volta a favorire la novità e l’avanzamento tecnologico.

"Regeneration Hotel", organizzato in collaborazione con Tourism Investment , PKF hotelexperts, about hotel e con prestigiose catene alberghiere internazionali è un evento di rilevante valore contenutistico ed espressivo che intende configurarsi come il più grande evento-agorà fino ad ora realizzato per la Kermesse Milanese in ambito contract. All’interno dell’evento sarà infatti organizzato un vasto “Agorà”, un concreto luogo di dialogo ed incontro tra i più importanti player internazionali legati al settore dell’ospitalità ed il pubblico, volto a raccontare ed indagare con attenzione i risvolti estetico pratici e le progressioni imprenditoriali di un settore in sviluppo continuo. Le straordinarie installazioni, realizzate completamente da prototipi, coinvolgeranno il visitatore in una bolla spaziale unica dove poter scoprire un frammento di possibile futuro.

Appuntamento affermato è inoltre Din - Design In, evento organizzato da Promotedesign.it all’interno della strategica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9, che ha raggiunto la sua sesta edizione. In questo capannone industriale di 2.000 metri quadri, tempio della creatività internazionale, sarà possibile ammirare i prodotti di designer, aziende, scuole, organizzazioni e architetti di fama mondiale. Promotedesign.it ha come obiettivo primario quello di avvicinare e sensibilizzare i destinatari e i produttori di design ad una sempre e più crescente offerta di creatività.

Ogni anno infatti, durante l’evento, vengono organizzate molteplici iniziative collaterali, tra cui l’area Temporary Shop dove Artistarjewels.com riconferma la sua presenza, dopo l’indiscusso successo della precedente edizione: sarà possibile acquistare qui pezzi creativi di gioielleria contemporanea, perfetti per rendere unici i propri outfit. Gli eventi non termineranno però alle 20:00 con la chiusura delle porte: si rinnovano anche quest’anno WEating nel giardino interno di Din – Design In e Street Food Experience presso Giardino Ventura. Sarà un’occasione unica di ritrovo per intrattenersi fino a tarda serata, vivendo a pieno l’energia del quartiere. WEating 2018, nel giardino interno di Din – Design In, offrirà una selezione studiata di Food Truck, in uno spazio dedicato e allestito come un vero e proprio evento dentro l’evento. Comune denominatore tra le realtà presenti è la passione per il gusto, l’amore per la terra e i suoi prodotti, ma soprattutto l’ineccepibile attenzione per la forma, rappresentando un ponte di passaggio tra le esposizioni. Il Lambrate Design District vuole fare di queste eccellenze il proprio punto di forza per proporre ai visitatori un’esperienza ricca di emozioni, spunti culturali e divertimento, che sia non solo di supporto, ma che vada a completare l’esperienza dell’esposizione. Street Food Experience, che si svolgerà invece presso Giardino Ventura, diventa un giardino gourmet, un’esperienza sensoriale unica con i profumi, i colori e il gusto dello Street Food, scandita da appuntamenti durante tutte le ore della giornata. Fulcro dell’evento è lo street food d’autore, con food trucks che propongono il meglio del cibo di strada nel panorama italiano e internazionale, in aggiunta alle ultime tendenze del food e del design. Sarà possibile assistere a show cooking con ospiti di spicco della gastronomia e interventi e lezioni delle più promettenti startup nel mondo del food, con lo scopo di condividere con il pubblico le migliori esperienze che riguardano il mondo del food in Italia. Dall’ora dell’aperitivo a tarda sera, infine, un dj set accompagnerà le alchimie dei barman con la migliore musica internazionale.

New entry tra gli eventi 2018 legati al mondo del food è Osteria Milano, che da dicembre 2017 aprirà permanentemente negli spazi utilizzati per l’edizione del Fuorisalone 2016, recuperando un edificio industriale di 1200mq nel cuore del Lambrate Design District, in via Sbodio 30. Osteria Milano sarà un punto di riferimento per la città, un luogo di incontro e di passaggio del quartiere, con una programmazione musicale che accompagnerà tutta la settimana, grazie ad un’attenta ricerca nella musica proposta, esibizioni live, concerti e djset. Per l’edizione del Fuorisalone 2018 nell’ampia area cortilizia, oltre ai locali interni del complesso, saranno esposti progetti di designer emergenti e si svolgeranno performance di vario genere, contribuendo a distinguere il distretto del design con contenuti originali ed alternativi.

Quest’anno è inoltre riconfermato un altro caposaldo dell’area di Lambrate: FUORISALMONE. Siccome solo i pesci morti nuotato seguendo la corrente, questo evento ci mostra una rete di professionisti e imprenditori che nuotano controcorrente. Un network sinergico che crea connessioni tra la creatività dei designer, l'eccellenza delle aziende, le potenzialità dei prodotti e le risorse dei mercati. In occasione della Settimana del Design, FUORISALMONE presenta per il quinto anno consecutivo un progetto concreto rivolto ad un pubblico di addetti ai lavori. Situato nei loft di via Massimiano 25, l’evento mira ad offrire opportunità concrete di business e di interazione tra professionisti ed imprenditori.

Alla già ricca lista di eventi, in occasione del Fuorisalone 2018, un nuovo spazio si aggiunge al distretto. È Spazio Donno con i suoi 700mq, direttamente affacciati su via Conte Rosso 36. Stefano Epis, creatore di DesignCircus, selezionerà alcuni designer italiani e internazionali per un evento dal sapore moderno e innovativo. In questo spazio ricco di charme e dettagli unici, i designer potranno esporre le loro creazioni e proporre progetti legati alla casa e alla domotica. >> Allestirà un evento ad hoc anche STUDIO CR34, uno studio di interior e product design fondato proprio quest’anno a Milano. Studio CR34, situato in via Conte Rosso 34, vanta già molte collaborazioni internazionali con architetti di fama mondiale. Maggiori dettagli su questo particolare evento verranno forniti prossimamente, ma possiamo anticipare che Roberto Di Stefano e Ettore Venticelli stanno organizzando una visita speciale nella loro location per tutti i visitatori del quartiere del design.

La scuola Mohole, situata in via Ventura 5, non poteva non prendere parte agli eventi del quartiere: ci saranno infatti numerose iniziative per la tutta la settimana Rientrano nel festival di fine trimestre - il Nothing Days - e consisteranno in esposizioni, proiezioni, performances e reportege giornalistici (foto, video, articoli per il blog wild factory) a cura degli allievi degli 8 indirizzi di studio (filmmaking, acting, 3D animation, graphic design, fotografia, storytelling, comics, web). In aggiornamento inoltre seminari, workshop e laboratori, aprendo le porte ai visitatori del Fuorisalone. La settimana concluderà Sabato 21 aprile con un Open Day.

L’enorme dinamicità di questi eventi contribuiranno a rendere pulsante e coinvolgente il cuore del Lambrate Design District. Le organizzazioni del distretto sono in continua cooperazione per regalare ai loro visitatori un’esperienza unica ed indimenticabile e la lista degli eventi è perciò in continuo aggiornamento. Non mancheranno le tradizionali conferenze, premi e workshop iniziati durante la Fall Design Week 2017 in collaborazione con aziende ed enti del quartiere. Gli eventi in programma sono in continuo aggiornamento e tutte le novità verranno rilasciate progressivamente nelle prossime settimane.

Simone Micheli

dal 17 al 22 aprile 2018

Officina Ventura 14 | via Giovanni Ventura 14 - Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero



Din – Design In

dal 17 al 22 aprile 2018

via Massimiano 6 / via Sbodio 9 - Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero



Fuorisalmone

dal 17 al 22 aprile 2018

via Massimiano 25 - Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero



Osteria Milano

dal 17 al 22 aprile 2018

via Sbodio 30 - Milano

17/22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 2:00

Ingresso libero



Spazio Donno

dal 17 al 22 aprile 2018

via Conte Rosso 36 - Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero

WEating

dal 17 al 22 aprile 2018

via Massimiano, 6 - Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero



Studio CR34

dal 17 al 22 aprile 2018

via Conte Rosso 34 - Milano

17/21 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 20:00

22 aprile 2018 dalle h. 10:00 alle 18:00

Apertura Straordinaria: mercoledì 18 aprile dalle 10:00 alle 24:00

Ingresso libero