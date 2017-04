"Fuorisalone": tutti gli eventi alla Fabbrica del Vapore

In occasione di Fuorisalone 2017 alla Fabbrica del Vapore verrano ospitate tre iniziative consacrate a creatività e innovazione.

Salone Satellite, in mostra fino al 25 aprile, celebra il ventennale dell'omonima manifestazione dedicata ai giovani design di tutto il mondo. L'esposizione, a cura dell'architetto Beppe Finessi, racconta i momenti più importanti della storia di questo evento, evidenziandone i progetti sperimentali maggiormente significativi (inaugurazione 4 aprile, dalle 18 alle 23; ingresso gratuito; apertura dal 05/04/2017 al 09/04/2017 dalle 10 alle 22, dal 10/04/2017 al 25/04/2017 dalle 10 alle 19).

Sharing Design Natural & Social, dal 4 al 9 aprile, racconta storie di autoproduzione, tra design e artigianato, tra lavorazioni manuali e digitali. L'iniziativa, a cura di Milano Makers, vede installazioni, progetti, arredi e proposte all'insegna della sostenibilità ambientale; in evidenza il Butterfly Pub, bar per farfalle innamorate, una originale proposta di Orti Urbani Onlus per favorire la diffusione delle farfalle fra il cemento della città, e l'allestimento di 3.000 mq del piazzale della Fabbrica del Vapore, una grande Spiaggia Vegetale popolata di piante di Canapa Sativa, Salice, Canna Lacustre e Tamerice (inaugurazione 4 aprile, dalle 18 alle 23; ingresso gratuito; apertura dalle 10 alle 22).

DI Donne & Friends 2017, dal 5 al 9 aprile, presenta una collettiva frutto della collaborazione tra designer internazionali e artigiane lombarde (inaugurazione 4 aprile, dalle 18 alle 23; ingresso gratuito; apertura dalle 10 alle 19).