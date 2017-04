"The way to essential": Range Rover Velar protagonista al Fuorisalone 2017

Un ricco parterre di ospiti italiani e internazionali ha partecipato all’esclusivo evento organizzato da Land Rover, celebre marchio automobilistico britannico, nella prestigiosa cornice del Palazzo della Permanente a Milano. Land Rover, che torna alla Milan Design Week per il 4°anno consecutivo, ha presentato “The Way to Essential”: un progetto allestitivo che porta il visitatore in una dimensione senza tempo, in cui vivere un’esperienza visiva, sonora e tattile, all’insegna del riduzionismo.

Reductionism è anche il concetto attorno a cui ruota l’architettura della nuova Range Rover Velar, il quarto modello della famiglia Range Rover, posizionato tra Range Rover Evoque e Range Rover Sport, il cui design glam e anticonvenzionale infonde al brand una nuova dimensione di modernità e raffinata eleganza, sempre in perfetto stile Above & Beyond.

Ospiti d’eccezione della serata sono stati Massimo Frascella, Creative Director Exteriors Land Rover Design, e Amy Frascella, Chief Designer Colour and Materials Land Rover Design, che insieme a Elena e Giulia Sella di DesignByGemini hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta di Range Rover Velar, raccontando ciò che li ha guidati nel processo creativo che ha portato alla nascita dell’ultimo modello della famiglia Range Rover.

Sempre nel corso della serata è stato presentato #inspiredbyVelar, il progetto europeo firmato Land Rover che, esplorando il mondo del design e della tecnologia, coinvolge giovani designer nella realizzazione di pezzi unici ispirati dalla nuova Range Rover Velar.

Sei i designer di talento che aderiscono al progetto: l’italiano Luca Nichetto, la francese Victoria Willmotte, lo spagnolo Victor Castanera, i tedeschi Sebastian Scherer e Piet Boon.



L’evento è stato anche l’occasione per vivere in prima persona il percorso allestitivo: uno spazio dove il disordine lascia spazio alla contemplazione e la dispersione diventa attenzione, mentre i rumori e la confusione cromatica cittadina si trasformano in silenzio e bianco totale. Il percorso multisensoriale trova la sua principale espressione creativa in un bosco stilizzato, armoniosamente composto da tessuti Kvadrat, punto di riferimento a livello europeo nel mondo del design di tessuti. Metafora di un passaggio materiale e mentale che conduce alla pura bellezza, i visitatori, attraversando questo bosco, iniziano ad intravedere dettagli minimali dell’auto, la nuova Range Rover Velar, per poi contemplarla, nella sua interezza, come autentica icona di design.

Completa l’allestimento una mostra fotografica, firmata da Gary Bryan, che celebra l’autovettura attraverso nove suggestioni visive, esposte in uno spazio minimalista e dai connotati museali.

Partner d’eccezione, accanto a Kvadrat, Born Creative Leaders, piattaforma che raccoglie e sostiene la creatività di imprese nazionali ed internazionali che fanno del design il loro fiore all’occhiello.

Range Rover Velar

Range Rover Velar, presentata il 1 marzo con un reveal mondiale al Design Museum di Londra, arricchisce la famiglia Range Rover, infondendo al brand una nuova dimensione di glamour, modernità e raffinata eleganza.

Progettata per posizionarsi fra Range Rover Evoque e Range Rover Sport, Velar offre livelli di lusso, raffinatezza e capacità all-terrain mai visti prima nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Creata da un progetto esclusivo e realizzata utilizzando l'architettura in alluminio Jaguar Land Rover, Velar rappresenta il futuro capitolo della storia dei successi Range Rover.

Caratterizzata da un approccio visivo semplificato che tende al riduzionismo e dalla meticolosa precisione di ogni dettaglio, Velar evolve il DNA Range Rover e prefigura la prossima generazione di veicoli Range Rover.

Land Rover

Fin dal 1948 Land Rover ha prodotto autentici 4x4, caratterizzati da una vera, ampia gamma di capacità nelle rispettive classi. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport e Range Rover Evoque definiscono il settore dei SUV a livello mondiale, con l'80% della gamma esportato in oltre 100 diversi Paesi.

Jaguar Land Rover è la Casa Costruttrice Britannica che investe di più nella ricerca, sviluppo e progettazione, e che quest'anno ha impegnato oltre tre miliardi di sterline nella creazione di nuovi prodotti e spese in conto capitale - trasformando la creatività, l'artigianalità e l'innovazione britannica in veicoli premium altamente desiderabili. È noto che al raggiungimento di questi obiettivi occorrono menti brillanti che abbiano l'opportunità di crescere e svilupparsi; Jaguar Land Rover supporta questo processo con una serie di programmi mirati nel campo della scienza,della tecnologia, dell’engineering e della matematica (STEM), volti ad ispirare e creare opportunità nel campo della progettazione automobilistica.

Gary Bryan

Gary Bryan è un celebre fotografo specializzato in campagne pubblicitarie. Vanta una forte esperienza nel settore del food e dell’automotive.

Ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui il Gold Award all’Association of Photographers.