Future job, 14-17 novembre: a bicocca village torna l'evento gratuito suorientamento, lavoro e innovazione

Future Job approda per il terzo anno consecutivo al Bicocca Village di Milano . L’edizione 2019 dell’iniziativa dedicata a lavoro, formazione e innovazione, ritorna nell’area espositiva dal 14 al 17 Novembre , con stand aziendali, conferenze e speech tematici.

Giovedì 14 Novembre, alle 10.30 , la Piazza Centrale di Bicocca Village ospita la conferenza stampa di lancio, con il benvenuto della Direzione del Centro e l’esplorazione in anteprima dell’Area Stand e dell’area Speech. A seguire, un momento conviviale con brindisi e buffet.

L’iniziativa è pensata per supportare studenti, neolaureati e inoccupati nell’orientamento professionale, facendoli entrare in contatto con realtà del territorio e nazionali. Per questo, gode del patrocinio del Comune di Milano, della Città Metropolitana e del Comune di Sesto San Giovanni, una rete locale alla quale si affianca la Media Partnership con TgCom24, fin dalla

prima edizione dell’evento.

Future Job, evento gratuito tanto per gli standisti quanto per gli utenti, si propone di far incontrare domanda e offerta in un mercato del lavoro in continua evoluzione, mettendo a disposizione un ambiente trasparente e accessibile per quattro giorni: giovedì e venerdì dalle 10 alle 20.00, sabato e domenica dalle 11 alle 20.00.

Parteciperanno agenzie per il lavoro, aziende di varia dimensione, enti formativi e realtà innovative.

L’invito alla Conferenza è aperto alla Stampa, alle Istituzioni e ai professionisti interessati.

