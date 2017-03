Prende il via venerdì 3 marzo Future Viewing, la prima mostra di opere in realtà virtuale sul tema della sicurezza online. Il percorso espositivo è formato da 10 opere realizzate da Alessandra, Pako, Alessandro, Lorenzo, Paola, Isabella, Gianluca, Andreana, Marino, Lorenzo: dieci artisti emergenti che con Tilt Brush, la app di Google per dipingere in 3D, hanno dato vita alla propria creatività. Attraverso un visore Google Cardboard sarà possibile accedere, gratuitamente, alla mostra e passeggiare virtualmente tra le opere. Tutti sono benvenuti a dare spazio alla propria creatività con Tilt Brush e realizzare un'opera che rappresenti la sicurezza online; le migliori saranno esposte. Sarà possibile inoltre ricevere suggerimenti per stare sicuri online dagli esperti Google ed effettuare un controllo sicurezza del proprio account. L'appuntamento è in via Vincenzo Capelli: da venerdi 3 a domenica 5 marzo. Orari 11-20. Ingresso gratuito.