Il futuro scorre sulle note dell'acqua

Il progetto prevede la scrittura di una canzone dedicata all’acqua e alla sua importanza, scritta da Little Pier con i bambini di tutta Italia

(infatti ci saranno 4 laboratori - Lesmo, Milano, Albano Laziale e Battipaglia, dove i bambini potranno “scoprire" l’acqua grazie a BrianzAcque e scrivere con Little Pier la canzone che verrà presentata il 26 maggio al concerto finale al Metropol di Monza)

————

Per il laboratorio del 24 marzo al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci,

A tutti i prenotati sarà concesso l’ingresso al Museo già dalla mattina, con noi l'appuntamento è alle 1530 in sala Biancamano per l’accoglienza.

Inizio laboratorio ore 16.

Per poter lasciare la libertà di esprimersi, al laboratorio potranno partecipare solo i bambini.

La prima parte sarà tenuta da BrianzAcque che fornirà ai bambini le nozioni base sull'acqua, grazie a piccoli esperimenti, giochi e "quizzettone" finale.

Pausa merenda dalle 1645 alle 1715.

Infine la seconda parte di laboratorio tenuta da Little Pier (17.15-18) che, insieme ai bambini, raccoglierà idee, spunti, riflessioni e tutto il necessario per poter scrivere la canzone sull'acqua.