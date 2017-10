"G! Come giocare": dal 17 al 19 novembre a Fiera Milano City torna la manifestazione dedicata ai giocattoli

Dal 17 al 19 novembre torna a Fiera Milano City G! Come giocare, l'evento dedicato al mondo dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie.

I giocattoli sono al centro di attività ricreative, divertimento e spettacoli. In esposizione: giochi, articoli di modellismo, attrezzature sportive, oggetti per la didattica, libri e videogame educativi. Come sempre, tante anche le idee per i regali di Natale.

Tra le novità di quest'anno, che vede G! Come giocare arrivare alla decima edizione, un raddoppio degli spazi espositivi e un padiglione interamente allestito per l'intrattenimento di tutta la famiglia.