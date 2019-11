Tutti a G! come giocare per scoprire il divertente mondo dei giocattoli

Una festa lunga 3 giorni che coinvolge più di 50 mila persone a suon di giochi e giocattoli, anteprime esclusive e live show di ogni tipo e per tutte le età. Ecco qualche ingrediente di G! come giocare, la 12a edizione dell’evento organizzato da Fandango Club e promosso da Assogiocattoli, che dal 22 al 24 novembre trasformerà Fieramilanocity in un vero e proprio paese dei balocchi, dove giocare a più non posso e divertirsi come non mai in compagnia dei beniamini dei più piccoli, a cominciare da Peppa Pig, i PJ Masks, i Pokémon, i Gormiti, le Tartarughe Ninja, Dragon Ball o Masha e Orso.

Un weekend di spettacoli e laboratori, con protagonisti esclusivi e grandissime sorprese. Oltre all’immancabile valanga di giochi e giocattoli, anche il magico mondo della televisione per ragazzi e ragazze sarà a G! come giocare con i protagonisti dell’intrattenimento per eccellenza: Carolina Benvenga, amatissimo volto della tv per bambini, insieme a Topo Tip, il vivace topolino amico dell’ambiente, faranno cantare e ballare genitori e figli sulle note delle loro originali “baby dance” con il loro fantastico show “Carolina e Topo Tip balla con noi”. Ma non finisce qui, grazie ai canali del gruppo De Agostini Editore tutto il pubblico potrà ammirare i contenuti più spassosi in onda su DeAKids, canale 601 e 602 di Sky, DeAJunior, canale 623 di Sky, e Super!, il canale per ragazzi in JV tra De Agostini Editore e Viacom Italia visibile al 47 del digitale terrestre. In più, grazie all’italianissima Rainbow di Iginio Straffi, basterà un battito di ciglia per immergersi nella nuova serie animata 44 Gatti o per farsi conquistare dalla coinvolgente esibizione delle mitiche Winx. E non solo, la novità di quest’anno sarà Club 57, la nuova serie tv ambientata negli anni ’50 e girata tra Miami e la Puglia con un cast internazionale: grande attesa per Riccardo Frascari, il giovane protagonista che domenica 24 novembre interverrà dal vivo e incontrerà le sue fan. Pubblico in visibilio e sold out garantito per le Miracle Tunes: sabato 23 novembre le pop idol del momento per milioni di bambine si esibiranno in un imperdibile Live Show seguito da un emozionante Meet&Great.

Sarà la più grande vetrina mai vista prima, ma con una piccola differenza: i bambini potranno letteralmente immergersi dentro, incontrando le mascotte dei loro beniamini e giocando (liberamente e gratuitamente) con tutti i loro giochi preferiti. Da Mattel con Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price e il Trenino Thomas, ai mattoncini Lego e i puzzle Ravensburger, dalle LOL Surprise di Giochi Preziosi a droni, veicoli e piste telecomandate Carrera Toys. Senza dimenticare l’intramontabile Ciccio Bello, i morbidissimi peluche Trudi o i bellissimi fuoristrada Peg Perego. Grande spazio anche ai giochi in scatola: grazie al progetto “Gioco, cibo per la mente”, che Assogiocattoli porta avanti da diversi anni al fine di promuovere un gioco sano e stimolante per la crescita del bambino, ci sarà un’intera area dedicata ai giochi da tavolo con tutte le ultimissime novità in vista del Natale. Anche piccoli appassionati di videogame, infine, troveranno pane per i loro denti: ad appena una settimana dall’uscita, avranno la possibilità di mettere le mani su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovissimi videogiochi dedicati ai mostriciattoli tascabili che finalmente sono approdati sulla console Nintendo Switch. Insomma, l’allegro e dinamico mondo del gioco si mette in bella mostra, confermandosi un settore in continua evoluzione e al passo coi tempi, oltre che florido e in salute. Gli ingredienti del divertimento firmato G! come giocare sono tantissimi e vanno incontro ai gusti di adulti, ragazzi e bambini. Insomma, un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, genitori e nonni compresi. A proposito, grazie a Chicco, ci sarà anche un’area Nursery, dove poter allattare e cambiare i bambini in tranquillità o dove fare una piccola pausa con scalda biberon e seggioloni a disposizione, e uno strategico Stroller Parking and Renting, dove noleggiare gratuitamente il passeggino o lasciare in custodia il proprio.

Tra le grandi conferme l’Ufficio Postale di Babbo Natale, accogliente casetta in legno amata da grandi e piccini, in cui simpatici elfi raccoglieranno tutte le liste dei desideri dei bambini e le consegneranno direttamente a Rovaniemi, in Lapponia, la residenza ufficiale di Babbo Natale. In calendario grandi parate itineranti a ritmo di musica live con mascotte e cosplayer lungo l’incantevole promenade che attraversa gli stand stracolmi di giochi e giocattoli di ogni tipo, oltre ai seguitissimi spettacoli sul palco centrale tanto apprezzati dai più piccoli. Un evento unico da immortalare con tanto di foto ricordo. Non a caso, sarà Canon a occuparsene con diverse aree di photo shooting e printing a disposizione di tutti. L’appuntamento è dunque confermato per il weekend che va dal 22 al 24 novembre 2019, sempre nella cornice di Fieramilanocity (Gate 4 - Viale Scarampo | MM1 Lotto - MM5 Portello), per vivere un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Per informazioni sull’imminente 12a edizione e per approfittare della prevendita sui ticket è possibile visitare il sito ufficiale: gcomegiocare.it

