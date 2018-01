GADDA

e “L’INCENDIO DI VIA KEPLERO”

con Paolo Bessegato

Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 Febbraio 2018

Ore 21.00

Il Teatro LabArca dedica l'appuntamento del primo fine settimana di Febbraio al genio di Carlo Emilio Gadda immergendo l'attenzione del pubblico, attraverso la voce recitante esperta di Paolo Bessegato, nei colori della periferia milanese di prima metà '900.

"L'incendio di Via Keplero" uno dei diciannove scritti raggruppati nella raccolta "Accoppiamenti giudiziosi" (1963) racconta la fuga di alcuni inquilini, personaggi grotteschi animati dalla voce di Paolo Bessegato, sopresi da un incendio in uno stabile di Milano.

I personaggi saranno raccontati, ascoltati e percepiti in tutta la loro umanità resa dalla curata attenzione dell'autore verso cose, momenti di vita semplice e quotidiana della realtà milanese, il tutto al fine di ordinare il caos irrimediabile della vita; momenti resi con sagace distacco della scrittura d'autore e dalla meravigliosa interpretazione di Paolo Bessegato.