Giovedi 9 febbraio 2017 ore 16.45 presso la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Gae Aulenti si terrà un esibizione di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek in occasione della cerimonia - 365 giorni alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Saranno presenti Eurosport Home of Olimpics ed altri atleti olimpici .