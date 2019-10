Gala - un omaggio, attraverso la telecamera, a 150 anni dalla morte di edgar allan poe

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

‘Gala’ si basa sul breve racconto ‘La Maschera Della Morte Rossa’, che narra le vicende di un gruppo aristocratico al sicuro in una magione/fortezza per salvarsi dal contagio di peste che regna sul mondo. Il progetto nasce come cortometraggio per l’anniversario della scomparsa del famoso scrittore statunitense. Esso contiene la grande letteratura di Poe ed il suo senso orrorifico attraverso inquadrature e regia, a cura di Vittoria Basile e Elia Panori, che riprendono le ambientazioni sinistre, realizzate dalla scenografa Giulia Capra, con le fotografie tenebrose e agghiaccianti del fotografo Niccolò Misrachi, improntando uno stile moderno, underground e contemporaneo, grazie anche alle illustrazioni digitali di Paola Bonacina. La reinterpretazione miscela la claustrofobia, la paura quasi morbosa e l’estetica ripudiante con un immaginario collettivo dei giorni nostri, legato alla volontà di scovare emozioni che vengono contenute in un secolo e mezzo di storia letteraria dell’orrore. La mostra prosegue il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole dare libertà di espressione e ai quali si richiede il massimo impegno e qualità, per ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e stimolo. GLI ARTISTI Vittoria Basile Elia Panori Niccolò Misrachi Paola Bonacina Nuria Calvi Giulia Capra PERIODO inaugurazione MARTEDì 29 OTTOBRE 2019 h.18 I PARTNER Il progetto è ideato da “Almach - progetti per l’arte”, a cura di Barbara Ludovina Basile in collaborazione con Luca Temolo Dall’Igna e Francesco Virgata. CONTATTI Barbara: +39 342 8554364 - barbaraludovina.basile@gmail.com