galanterie small size di Loredana Galante

“… I miei dipinti sono tapisserie in cui compiere itinerari tra oggetti, racemi, animali complici di qualche sortilegio e di un rituale per rimettere ordine nello scompiglio, con la Cura, per mezzo di strisce/righe e Con l’aiuto di ragni tessitori. Appunti, scritte, forse istruzioni campeggiano nei lavori. Per leggerli occorre inclinare la testa, mettersi a testa in giù, comunque cambiare il punto di vista. Non è facile avere la” pelle sottile”, ci si lascia permeare e poi occorrono tempo, sforzo e respiri profondi per contenere tutto..”

Giovedì 18 il secondo appuntamento con #galanterie presso Red Lab Gallery .

Loredana Galante interviene al Ciclo Letture in cucina organizzato dalla casa editrice Trenta Editore. I suoi dipinti piccolo formato di cui potete vedere il catalogo in questo video https://youtu.be/YjIodBAVb64 sono in galleria fno al 30 ottobre. La mostra è stata prorogata per il consenso dimostrato dal gentile pubblico che Lucia Pezzulla e Loredana Galante, vogliono ringraziare.



Lucia Pezzulla titolare e creatrice della galleria annessa al negozio Miele, si è dimostrata una figura che non teme di uscire dagli schemi. E questo sì è già dimostrato il suo punto di forza.

Trenta Editore è da sempre una casa editrice specializzata in libri di enogastronomia con sede a Milano.La società nasce nel 2004 in occasione della pubblicazione del volume Gli Chef del Vino, con l’intento di diventare una presenza importante nel settore editoriale della cucina.Fin da subito il catalogo si caratterizza per la presenza di libri con temi insoliti e curiosi, capaci di appassionare lettori di ogni tipo, attraverso collane differenti, in lingua italiana e inglese: illustrati di cucina, ricettari, collane di romanzi e racconti fino alle ultime serie dedicate ai bambini e alla salute tra i fornelli.



