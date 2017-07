Galantis in concerto: l'8 settembe al Fabrique

L'8 settembre Galantis suonerà in concerto al Fabrique.

Il duo svedese composto da Christian Karlsson (aka Bloodshy, un terzo della band dei Miike Snow) e Linus Eklöw (aka Style of Eye) è attivo sulla scena electro house e dance pop dal 2012 e, al momento, ha all'attivo due album in studio e quattro EP. Recentemente Galantis ha pubblicato Hunter, nuovo singolo in cui una morbida voce femminile è accompagnata da synth melodici e elementi percussivi.