Galantis in concerto: l'8 settembre al Fabrique

Venerdì 8 settembre l'electro duo svedese Galantis sarà al Fabrique.

Christian Karlsson (aka Bloodshy) e Linus Eklöw (aka Style of Eye) si sono aggiudicati due Grammy Awards, sono stati protagonisti di festival come Coachella e Ultra Music e con No Money hanno totalizzato oltre 297 milioni di visualizzazioni su YouTube. Recentemente i due hanno pubblicato un nuovo singolo intitolato Hunter.