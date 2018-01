Galantis in concerto: il 16 febbraio al Fabrique

Venerdì 16 febbraio Galantis suonerà dal vivo al Fabrique.

Il duo svedese di produttori e disc jockey è attivo dal 2012 e ha pubblicato due album in studio e quattro EP. Il singolo No Money, con oltre 348 milioni di visualizzazioni online, ha ricevuto il doppio Disco di Platino. L'ultimo disco di Christian Karlsson e Linus Eklöw, The Aviary, è uscito lo scorso 15 settembre e include il brano True Feeling. Ad aprire il set di Galantis due ospiti: CID e PAT LOK.