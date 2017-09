Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A ottobre la galleria d'arte Il Vicolo compie 50 anni e per un anno festeggerà questo importante traguardo con una serie di mostre ed eventi nelle sue due sedi di Genova e Milano. Da ottobre 2017 a ottobre 2018, la galleria presenterà alcune opere degli artisti che hanno collaborato con la galleria nel corso degli anni. L'inaugurazione del cinquantesimo si terrà a Genova il 5 ottobre con l’esposizione dal titolo “Una storia in una raccolta” che nel suo insieme racconta la storia della galleria e forma una sorta di “collezione di famiglia” del Vicolo e a Milano il 19 ottobre, con l'inaugurazione della mostra “Alf Gaudenzi, opere dal 1930 al 1975, artista futurista, fondatore della galleria e il 20 ottobre lo spazio Edit ospiterà Il Vicolo compie 50 anni! una serata con una perfomance live e musica per festeggiare la galleria. Alf Gaudenzi, opere dal 1930 al 1975 Dagli anni Trenta agli anni Settanta, tempere, collages e ceramiche dell’artista futurista nonché fondatore della galleria Il Vicolo, Alf Gaudenzi. L’esposizione ripercorre il lavoro di Gaudenzi, dalle prime opere futuriste - tempere, illustrazioni e bozzetti pubblicitari dei primi anni Trenta - alle ceramiche degli anni '50 -'60 già permeate di ironia e satira, per arrivare alle opere intorno agli anni Settanta, collage e plastici in carta delicatamente ironici e tempere - paesaggi e interessanti omaggi dedicati agli artisti amati - dove l’artista si rivolge a una rappresentazione più astratta ed emozionale del mondo esterno. Galleria d’arte Il Vicolo - Milano, via Maroncelli n. 2 , 19 ottobre - 25 novembre Inaugurazione 19 ottobre ore 18 presso la galleria. Il Vicolo compie 50 anni! E’ il prestigioso spazio EDIT il 20 ottobre dalle 18,30 a ospitare i festeggiamenti dei cinquant’anni del Vicolo con la performance “Due di Noi” del disegnatore Stefano Ricci accompagnato dal musicista Pietro Baldoni. Contemporaneamente verrà inaugurata la mostra “Le nostre bandiere”, vere e proprie bandiere disegnate dai principali illustratori internazionali fra i quali Andrea Bruno, Andreco, Anke Feuchtenberger, Art Spiegelman, Bastardilla, Blexbolex, Brecht Evens, Brecht Vandenbroucke, Charles Burns, Chris Ware, Daniel Clowes, Danijel Zezelj, David B, Davide Reviati, Dem, Ericailcane, Francesca Ghermandi, Gabriella Giandelli, Gary Panter, Gianluigi Toccafondo, Gipi, Gosia Machon, Guido Volpi, Henning Wagenbreth, Javier Mariscal, Joost Ewarte, Josè Munoz, Lorenzo Mattotti, Manuele Fior, Mariana Chiesa, Michelangelo Setola, Nicola Toffolini, Paper Resistance, Richard McGuire, Stefano Ricci, Thomas Ott. Inoltre, vista la collaborazione in essere da oltre due anni due anni con Vivienne Westwood – Porta Nuova, saranno esposti e visibili al pubblico degli abiti inediti della storica designer e stilista londinese con a seguire una degustazione di vini curata da Vinhood. Il Vicolo compie 50 anni! Spazio EDIT Via maroncelli n.14, ven 20 - dom 22 ottobre Inaugurazione venerdì 20 ore 19.00 Sia nella sede di Genova che in quella di Milano verrà distribuito il giornale de Il Vicolo con il calendario annuale di tutte le mostre e gli eventi del cinquantesimo. Il Vicolo Milano, Via Maroncelli 2; tel. + 39 0291677418 - +39 3400692103 Il Vicolo Genova, Salita Pollaiuoli 37r, 23r – Piazza Pollaiuoli 8; tel +39 0102467717 www.galleriailvicolo.it

