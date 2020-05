Fase 2, dal 2 giugno riaprono le Gallerie d'Italia

Non solo musei civici e biblioteche, con le Gallerie d'Italia martedì 2 giugno riapre un altro luogo di cultura di Milano.

Nella sede espositiva è prorogata fino al 28 giugno la mostra 'Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna', che prima della chiusura per Covid è stata vista da quasi 200 mila persone, mentre dal 30 giugno torneranno ad essere visitabili anche le sale che accolgono le collezioni permanenti 'Da Canova a Boccioni' e 'Cantiere del 900'.

In contemporana a riaprire sono le sedi delle Gallerie d'Italia in tutto il Paese: dal 28 maggio i visitatori potranno tornare in quella di Vicenza, mentre dal 2 giugno in quella di Milano e Napoli, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 11 alle 19.

Modalità di accesso

Sarà possibile, e raccomandato, l'acquisto online dei biglietti dal sito gallerieditalia.com. Gli ingressi saranno contingentati e scaglionati ogni quindici minuti e si dovrà rispettare la distanza interpersonale - in caso di attesa - di almeno un metro all'esterno e di due metri negli spazi museali. All'arrivo verrà misurata la temperatura (con rimborso del biglietto previsto in caso sia superiore al limite consentito di 37.5).