Gamenight a Puntocerchiate: venerdì 7 aprile tanti giochi da tavolo in biblioteca

Venerdì 7 aprile dalle ore 21 alle 23 il Comune di Pero e il CSBNO, in collaborazione con PeroLab, organizzano una GameNight nella nuova biblioteca di PuntoCerchiate (via Matteotti 51, Pero). Durante la serata saranno organizzati tanti tornei paralleli di diversi giochi da tavolo, un'occasione unica per divertirsi con gli amici. Sarà possibile usufruire dei giochi disponibili in biblioteca o portarne di propri. L'evento è pensato per promuovere l'innovativo servizio della Gaming Zone, uno spazio dotato di console, videogiochi e giochi da tavolo dove incontrarsi, giocare e condividere in un ambiente positivo e arricchente. La partecipazione è libera e gratuita. È in programmazione una nuova data nel mese di maggio. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a PuntoPero o PuntoCerchiate 02-3535566 | puntopero@csbno.net | blog.csbno.net/puntopero/