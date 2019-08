Gudo, sfida tra mangiatori di anguria: lotta all'ultima fetta di cocomero

Sfida all'ultima anguria a Gudo Visconti. Sabato 7 settembre dalle 17.30 si terrà infatti la gara tra mangiatori di angurie, che rientra negli eventi organizzati per la sagra di San Costantino.

L'appuntamento è in piazza alle 17 per le iscrizioni, che saranno gratuite. I concorrenti si sfideranno a coppie davanti a delle fette di anguria - hanno spiegato gli organizzatori -. I partecipanti hanno un minuto di tempo per mangiare quanta più anguria possibile cn le mani dietro la schiena.

"Ogni concorrente sarà dotato di grembiule e cuffietta per capelli - si legge nel programma -. Al vincitore, che dovrà sfidare fino all'ultimo dei concorrenti vittoriosi, un bellissimo premio. E non sarà un'anguria. Perché questa sfida? - hanno scherzato i promotori -. Perché la frutta fa bene. Non siate timidi, vi aspettiamo".

Foto - Il programma completo della festa