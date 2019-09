Il Naviglio si tinge di rosa: arriva la prima edizione della gara di canottaggio delle squadre universitarie femminili

Dal 13 al 15 settembre in Darsena arriva la Milano Women Rowing Cup, la gara internazionale di canottaggio delle squadre universitarie femminili, alla sua prima edizione a Milano.

La gara di canoa dalle tinte rosa

Per tre giorni, in occasione dell'evento, le acque del Naviglio si tingono di rosa per ospitare in gara l'otto (8+), la "regina" del canottaggio, l'imbarcazione composta da 8 atlete più una timoniera a poppa. Punto di partenza di questa regata sprint su una distanza di 222 metri è la sede dei Marinai d'Italia in Darsena, in viale Gorizia 9. Una tre giorni con un ricco programma, che prevede gli allenamenti il 13 settembre, le vere e proprie regate nel pomeriggio del 14 settembre dalle ore 15 con finale in notturna e premiazioni.

Numerose le divisioni femminili degli equipaggi che hanno già aderito all'evento: Oxford, Cambridge, Università di San Pietroburgo, Università Cà Foscari di Venezia, Equipaggi ex atlete nazionale italiana canottaggio e Canottieri Olona.

Il programma

- Venerdì 13 settembre: allenamenti degli equipaggi femminili (Naviglio Grande e Darsena).

- Sabato 14 settembre: apertura villaggio atlete dalle ore 10 alle 19:30. Regate sprint 222 metri “one to one” dalle ore 16 alle 19:30 ed a seguire finali e premiazioni.

- Domenica 15 settembre: ore 9 incontro Istituzionale tra i Municipi 1, 5, 6 e le atlete partecipanti alle regata internazionale con alzabandiera presso la sede Dei Marinai D’Italia Gruppo Milano ed inno Nazionale Italiano eseguito dalla Fanfara degli Alpini sezione di Milano.

