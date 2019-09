A Milano si corre per salvare il pianeta dalla plastica. Succede venerdì 20 settembre con la #Race4Change, l’iniziativa ecosostenibile che vede coinvolte diverse aziende, tra cui Wekiwi, HomePal, Birò, BeMyEye, Micro (Selegiochi) e molte altre, con il patrocionio del Comune di Milano.

L'iniziativa

Parole d'ordine: pianeta ed ecosostenibilità, in una gara tra squadre che si muoveranno da un punto all’altro della città grazie a mezzi, messi a disposizione in occasione dell’evento, completamente ecofriendly: monopattini elettrici, motorini, macchine o (ebbene sì) piedi. Obiettivo? Raccogliere la plastica dalle strade per sensibilizzare i cittadini.

Il percorso

Il percorso sarà totalmente libero ma diviso in 4 zone con pit-stop in comune. Verranno toccate le zone di Moscova, Chinatown e Garibaldi; ma anche gli spazi che circondano la stazione centrale, sino a raggiungere il quartiere di Isola e dintorni. Stop and go per i partecipanti da Grom in corso Buenos Aires e da Panino Giusto, in via Turati, altre aziende che sostengono l’iniziativa.

#Race4Change ha un obiettivo molto chiaro: sensibilizzare la popolazione ed educare i cittadini ad un mondo pulito e sano, preservando le bellezze del pianeta.