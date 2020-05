Nolo, una gara di musica live in streaming. Ecco il secondo appuntamento di "Sannolo"

Venerdì 22 maggio arriva il secondo appuntamento di Sannolo, una serata live tutta in digitale, dopo il successo della prima serata, che ha registrato più di10.000 visualizzazioni sui canali social e 600 voti attivi per i cantanti in gara sul canale Instagram del festival.

La prima serata

Accompagnato da Lorello, il pubblico di Sannolo ha potuto gustarsi il festival comodamente da casa propria attraverso le live sui canali facebook di Sannolo, di Radio NoLo, media partner dell’evento, di NoLo Social District, la social street di NoLo, del Ghe Pensi Mi, del Noloso e del Cinema Beltrade, main supporter del festival, e della Milano Music Week.

Tra le esibizioni dei primi sei cantanti e le incursioni dei Boni (band vincitrice della seconda edizione), Lorello ha traghettato le due ore e mezza di puro show in compagnia di Giampaolo Gambi, volto di Rai 2, e di Alessandro Casini, in arte Alo, vincitore della terza edizione del festival di Sannolo. Il tutto condito dai giudizi severissimo della giuria di qualità composta da Petra Loreggian (RDS), Graziano Ostuni (Universal) e Christian D’Antonio (The Way Magazine) e dalla giuria popolare composta da abitanti del quartiere di NoLo.

I primi sei artisti

Sei gliartisti che si sono esibiti durante ladiretta del 15 maggio, per i qualisono aperte ancora le votazioni sul canale Instagram di Sannolo: Losi, "Men male che ti odio", Marchettini "Fatto a metà", Marco Sbarbati, " Quello che è stato", Meazza, "Mari stregati", Sergio La Chitarra, "Vivo", Venia, "Almeno ad agosto".

La seconda serata

Il prossimo appuntamento è venerdì 22 maggio sempre alle 21.30 con un’attesissima ospite: Margherita Vicario, giovane cantautrice già presente sul palco virtuale del concerto del Primo maggio di quest’anno che presentail nuovo singolo “Pincio” per Island Records (Universal Music). Sette i cantanti in gara per questa seconda serata che vedrà come sempre aperto il televoto da casa sulla pagina Instagram di Sannolo: Astrale, "Fra le nuvole", Darte, "Ti va", Eleviole, " Macchine volanti", Foreman, "Le facce diverse", Killbeat, "Come ogni notte", Redman, "Carbonara", Sunico, "Vieni con me".

Si potrà seguire la live sulla pagina Facebook dedicata.